Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

17.06.2022 22:29
Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında kıraathane önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında kıraathane önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki grup, sokakta bulunan kıraathane önünde karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, kıraathaneye ve bir otomobile de mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis tarafından bölgede yapılan incelemede ise çok sayıda mermi çekirdeği bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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