Diyarbakır'da husumetlilerine silahlı saldırıda bulunan ve o sırada olay yerinden geçen baba ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde dün gece saat 23.00'te Fırat Bulvarı üzerinde bulunan bir lunaparkın kapısının önünde karpuz satılan seyyar manavda husumetlileriyle karşılaşan iki kişi, tabancalarını çıkarıp rastgele ateş etmeye başlamış, olayda manavda oturan M.T. ve U.B. ile lunaparka gelen M.E. ve 3.5 yaşındaki oğlu K.A.E. de çıkış kapısının önünde kendilerine isabet eden mermilerden dolayı yaralanmıştı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2'si silahlı saldırıyı gerçekleştiren olmak üzere 4 şüpheliyi olaydan 24 saat geçmeden yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. - DİYARBAKIR