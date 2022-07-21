Diyarbakır'da 'huzur uygulaması': 18 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'huzur uygulaması': 18 gözaltı

21.07.2022 16:19
Diyarbakır'da 'huzur uygulaması': 18 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan 'huzur' uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aralarında yakalama kararı bulunanlarla birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan 'huzur' uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aralarında yakalama kararı bulunanlarla birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda adli mercilerce yakalama kararı bulunanlarla birlikte 18 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 3 paket halinde 10 gram narkotik madde ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen kontroller sonrasında, şüpheli 18 şahsın gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 'huzur uygulaması': 18 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'huzur uygulaması': 18 gözaltı - Son Dakika
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