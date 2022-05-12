Diyarbakır'da 'huzur' uygulaması; 9 gözaltı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde polisin yaptığı 'huzur' uygulamasında 9 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamak için 'huzur' uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında 9 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Uygulamada 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör içerisinde 10 mermi, 1 bıçak, 12 paket halinde toplam 19,12 gram metamfetamin, 1 paket halinde 8,02 gram toz esrar ele geçirildi. Şüphelilerden 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan arama kaydı bulunan Z.A. (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.