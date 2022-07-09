Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesinde adli mercilerce yakalama kararı bulunan 11 şahıs ile birlikte 19 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 parça halinde toplamda 9.18 gr narkotik madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen kontroller sonrasında toplamda 19 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da 'Huzur uygulamasında' 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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