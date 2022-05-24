Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı - Son Dakika
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Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı

24.05.2022 10:29
Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan huzur uygulamasında çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan huzur uygulamasında çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bismil'de polisin yaptığı huzur uygulamasında, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda haklarında yakalama kararında bulunan 11 şahıs ile birlikte toplam 21 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 21 kök Hint keneviri bitkisi, 1 parça 1.80 gram sentetik kannabinoid-bonzai maddesi, 1 paket halinde 5,41 gram kubar esrar maddesi, 1 parça 0,74 gram toz esrar, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gerçekleştirilen kontroller sonrasında toplamda 21 şahıs gerekli işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı
Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı
Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı
Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı
Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı
Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı
Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı

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Malatya'da çeşitli suçlardan 82 şüpheli yakalandı Malatya'da çeşitli suçlardan 82 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Diyarbakır, Bismil, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı - Son Dakika
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