Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Hz. İsa ile Hz. Meryem Tasvirleri Bulunan 800 Yıllık Kitap Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Hz. İsa ile Hz. Meryem Tasvirleri Bulunan 800 Yıllık Kitap Ele Geçirildi

2 saat önce

DİYARBAKIR'da, deri üzerine İbranice yazılı, içerisinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in yüzlerinin de tasvir edildiği resimlerin bulunduğu 800 yıllık kitap, jandarmanın düzenlediği operasyonla, satılmak istenirken ele geçirildi.

Diyarbakır'da Hz. İsa ile Hz. Meryem Tasvirleri Bulunan 800 Yıllık Kitap Ele Geçirildi, System.String[]
DİYARBAKIR'da, deri üzerine İbranice yazılı, içerisinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in yüzlerinin de tasvir edildiği resimlerin bulunduğu 800 yıllık kitap, jandarmanın düzenlediği operasyonla, satılmak istenirken ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesindeki 4 şüphelinin tarihi bir kitabı satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin belirlenen adresine baskın yaptı. Operasyonda, yaklaşık 800 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice yazılı ve içerisinde Hz.i İsa ile Hz. Meryem'in yüzlerinin de tasvir edildiği resimler bulunan kitap ele geçirildi. Ekipler, kitabı satmaya çalışan 4 şüpheli ile evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:13 Kaynak: DHA

Meryem, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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