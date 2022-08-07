Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

07.08.2022 17:11
Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR'da içerisinde 4 kişinin olduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole yuvarlandı.

DİYARBAKIR'da içerisinde 4 kişinin olduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Siverek kara yolu 40'ıncı kilometrede meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ADM 336 plakalı HAFİF ticari araç, kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafından şarampole düşen araç, takla atarak durabildi. Yoldan geçenlerin aracı fark etmesiyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler araçta yaralı 4 kişinin sıkıştığını fark etti. Ekipler, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisine başlanan 3 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Arkadaşları tarafından alıkonuldu, imdadına ailesi yetişti: 2 yaralı Arkadaşları tarafından alıkonuldu, imdadına ailesi yetişti: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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