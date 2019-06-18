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DİYARBAKIR'DA İHH'DAN ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ

50 dakika önce

DİYARBAKIR'da, İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesindeki ekipler tarafından 42 gönüllüye doğada arama ve kurtarma eğitimi verildi.

DİYARBAKIR'da, İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesindeki ekipler tarafından 42 gönüllüye doğada arama ve kurtarma eğitimi verildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın arama ve kurtarma ekipleri, Doğada Arama ve Kurtarma (DAK) Temel Eğitim Programı 1'inci Modül Kursu'nun Diyarbakır bölümü tamamlandı. Çermik ilçesine bağlı Sinek köyündeki kanyonda, 42 gönüllüye 3 günlük doğada arama ve kurtarma eğitimi verildi. Gönüllülere, zor şartlarda hayata tutunabilmek için ip bağlamadan, çadır kurmaya, tehlikeli yollarda yürümekten, sarp kayalıklardan ip yardımıyla düzlüğe inmeye kadar çeşitli eğitimler verildi.
İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş, eğitimler bünyelerindeki eğitmenler tarafından verildiğini ifade ederek, Eğitimlerimizde kendi yazdığımız modülü uyguluyoruz. Bu eğitimleri de kendi yetiştirdiğimiz eğitmenlerimizle gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız eğitimlerin ileri seviyeleri de olacak. Bu bölge bizim için çok önemli. Eğitimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir dedi.
DİYARBAKIR'DA İHH'DAN ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:24 Kaynak: DHA
Çermik, İnsani Yardım Vakfı, Diyarbakır, İHH, Güncel
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