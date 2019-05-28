Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım

1 saat önce

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun destekler ile Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve benzeri yardım kolisi dağıttı.

Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım, System.String[]
Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun destekler ile Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve benzeri yardım kolisi dağıttı. Dernek Başkanı Mihdat Kavmaz, desteklerinden dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun destekleri ile Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimler ili ihtiyaç sahibi ailelere, Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıttı. Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatlarıyla dernek yönetimine teslim edilen yardım kolileri, dernek başkanı Mihdat Kavmaz ile yönetim kurulu üyesi Ganime Gündüz tarafından, ailelere teslim edildi.

Verilen desteklerden dolayı Bağlar İlçe Belediye Başkanı Beyoğlu'nu teşekkür eden Kavmaz, "Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim. Koşullar ne olursa olsun elimizden geldikçe halkımıza bir nebzede olsa elimizden geleni yapmaya çalışacağız, engelli ve yetim vatandaşlara ulaşacağız. Ramazan ayı bu manada yardımlaşmanın zirveye çıktığı kalplerin yumuşadığı zenginin fakiri en iyi anladığı aydır. Bizde bu yardımlaşma ayında Diyarbakır'da şehit ve gazi aileleri, dul ve yetim aileleri ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımsever vatandaşların ve özellikle Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun desteğiyle ve gıda paketi dağıttık, bizler aracıyız. Ramazan ayı boyunca hedefimiz 2 bin ihtiyaç sahibi aileyi sevindirmek. Destek geldikçe bizlerde aracı olarak dağıtmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:36 Kaynak: İHA
Bağlar, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Diyarbakır, Güncel
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