Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı

04.12.2020 09:49
Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Kızılay tarafından yardıma muhtaç 500 aileye sıcak yemek dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Kızılay tarafından yardıma muhtaç 500 aileye sıcak yemek dağıtıldı.

Kızılay Çınar Şubesi tarafından daha önce belirlenen yardıma muhtaç 500 aileye sıcak yemek dağıtıldı. Kızılay Çınar Şube Başkanı Fahri Arslan ve gönüllüler tarafından belirlenen kapılar çalınarak yemekleri verildi. Kızılay Çınar Şube Başkanı Arslan, desteklerinden dolayı hayırsever bağışçılarına teşekkür ettiklerini söyledi. Arslan," Yoksul ailelerimize bir nebze de olsa yardım edebilmek bizi mutlu ediyor. Ailelerin hayır duasını almamız bizi sevindiriyor" dedi.

Yemeklerini alan aileler de Kızılay'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı
Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı
Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı
Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı
Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı

Diyarbakır, Kızılay, Çınar, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı - Son Dakika


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