Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine ödemeleri evlerinde yapılacak - Son Dakika

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Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine ödemeleri evlerinde yapılacak
6 saat önce
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki destek ödemelerinin hak sahiplerine evlerinde yapılacağını duyurdu.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki destek ödemelerinin hak sahiplerine evlerinde yapılacağını duyurdu.
Vali Güzeloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen 1000'er liralık nakdi yardımın evlerine ulaştırılacağını, bu nedenle PTT şubelerine gitmeyerek evlerinde beklemeleri gerektiğini aktardı.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Güzeloğlu'nun kaymakamlarla tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle görüşerek değerlendirmede bulunduğu iletildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:08 Kaynak: AA
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