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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

7 saat önce

Diyarbakır'da aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma yaşandı.

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma yaşandı. Sokak ortasında çıkan çatışmada baba ve oğlu yaralanırken, diğer aile fertleri kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Ö. ile oğlu Aydın Ö., sokakta yürüdükleri sırada önceden aralarında husumet olan Vedat A., oğulları Barış A. ve Welat A. ile karşılaştı. Aralarından önceden yaşanan husumet nedeniyle cadde ortasında tartışan aileler daha sonra birbirlerine silah çekerek çatışmaya başladı. Yaşanan silahlı çatışmada Hacı Ö. ile oğlu Aydın Ö., vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları kurşunlar nedeniyle yaralanırken, Vedat A., oğulları Barış A. ve Welat A. ise olay yerinden kaçtı. Esnaf ise kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaçan Vedat A. ile oğulları Barış A. ve Welat A.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, silahlı kavga sırasında seken kurşunlar bir iş yerinin kepenklerine isabet ederek ardından camdan içeriye girdi. O sırada iş yerinde bulunan esnaf ise kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtul. - DİYARBAKIR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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