Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasındaki çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasındaki çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Filizören Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 2 kişi vurularak, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.


Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Jandarmanın müdahale ettiği olayda E.V. ve M.V. gözaltına alındı.

Diyarbakır, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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