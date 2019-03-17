Diyarbakır'da İki Aile Arasındaki Silahlı Kavga
52 dakika önce
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır
'ın Hani
ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, Sedat, İsa ve Fırat
Demir'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kavganın ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan V.Ö, A.Ö. ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:35 Kaynak: AA
Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı
Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz
Yıllar Sonra O Sokağa Gitti; Yorgancıyı, Kömürcüyü ve Berberi Sordu