DİYARBAKIR - İki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Çınar kara yolunda Ş.A'nın kullandığı 21 ABB 923 plakalı otomobil, N.Ö'nün kullandığı 21 AJ 178 plakalı jeepe arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile jeep devrildi.
Kazada yaralanan N.Ö, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Kaynak: AA
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