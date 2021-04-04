DİYARBAKIR - İki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak

Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti

Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı