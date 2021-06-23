Diyarbakır'da iki farklı kaza: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır- Viranşehir karayolunun 65. kilometresinde bulunan Bedro mezrasında meydana gelen kazada, 47 PV 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni ise Çınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise şarampole yuvarlandı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

HANİ'DEKİ KAZADA 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Hani ilçesinde de meydana gelen kazada, içerisinde sürücüsüyle birlikte 7 kişinin olduğu plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve markası belirlenemeyen kamyonet ile çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle yangın çıktı. Çıkan yangında sepetli motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.