Üye Girişi
Diyarbakır'da iki farklı kaza: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da iki farklı kaza: 3 ölü, 10 yaralı

23.06.2021 08:07

Diyarbakır'da yaşanan kazada tuğla yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi ise yaralandı. Hani ilçesinde de sepetli motosiklet ile kamyonetin çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Viranşehir karayolunun 65. kilometresinde bulunan Bedro mezrasında meydana gelen kazada, 47 PV 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni ise Çınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise şarampole yuvarlandı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı

HANİ'DEKİ KAZADA 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Hani ilçesinde de meydana gelen kazada, içerisinde sürücüsüyle birlikte 7 kişinin olduğu plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve markası belirlenemeyen kamyonet ile çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle yangın çıktı. Çıkan yangında sepetli motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Diyarbakır'da iki farklı kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Diyarbakır, Hisarcık, Kaza, Hani, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da iki farklı kaza: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acılı aile yıkıldı! Çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti 07:46 Acılı aile yıkıldı! Çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı 07:41 Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı 48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti 00:30 48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti
Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı 23:06 Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı 22:00 Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü 21:16 Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni swap anlaşmaları sinyali: 4 ülkeyle görüşüyoruz 20:09 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni swap anlaşmaları sinyali: 4 ülkeyle görüşüyoruz Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti 19:38 Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti

Son Dakika Haberleri
08:07 Diyarbakır'da iki farklı kaza: 3 ölü, 10 yaralı
08:03 Yayın ücretinin sadece yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
07:48 Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi?
07:46 Acılı aile yıkıldı! Çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti
07:43 Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı
07:40 Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı
18:15 Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi
17:51 Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi? Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi?         
07:49
Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı         
07:43
Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak         
00:41
Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti         
23:23
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı         
21:55
37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı         
21:11
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı         
19:21
Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı         
17:35
Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak         
17:34
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı         
15:46
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 08:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da iki farklı kaza: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement