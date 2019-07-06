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Diyarbakır'da iki farklı trafik kazası: 9 yaralı

26 dakika önce

Diyarbakır'da iki farklı trafik kazası: 9 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki farklı trafik kazası: 9 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre ilk kaza, Diyarbakır- Silvan karayolu Üç yol mevkinde meydana geldi. Lice ilçesinden Diyarbakır istikametine giden 03 SL 158 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 21 GL 307 plakalı kamyonete arkadan çarparak yan yola uçtu. Kazada hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ve jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
1'i kadın 5 kişi yaralandı
İkinci kaza ise, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 204. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir sokak içerisinde seyir halinde bulunan 30 GE 3014 plakalı cipe yan yoldan aniden önüne çıkan ve sürücüsün kadın olduğu öğrenilen 23 HH 422 plakalı bir başka cip çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sokak içerisinde seyir halinde bulunan cip park halinde bulunan bir başka kamyona çarparak dururken, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır'da iki farklı trafik kazası: 9 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:33 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa
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