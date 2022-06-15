Yapılan çalışmada, hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç polis memuru H.F.Ö. tren garında, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve terör örgütünün eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan A.G. ise Fırat Bulvarı'nda yakalandı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.