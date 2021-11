DİYARBAKIR - "İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu Lansman Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da "İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu Lansman Toplantısı" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince, sadece Diyarbakır fotoğraflarından oluşan, profesyonel veya amatör fotoğrafçıları bir araya getiren platformun tanıtım toplantısı, tarihi Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlendi. Toplantıda, platformda en fazla beğeni alan fotoğraflar sergilendi.

Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kızılkaya, platforma ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya katılan Vali Münir Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehri olduğunu, insanlığın lezzet serüveninin bu topraklarda başladığını söyledi.

Son dönemde Diyarbakır'ın çok popüler olduğunu, yurt içi ve dışından çok sayıda insanın kente geldiğini ifade eden Karaloğlu, gelen insanların "Biz Diyarbakır'ı böyle bilmiyorduk." dediğini kaydetti.

"Diyoruz ki gel, gör, hisset, çek ve paylaş"

Karaloğlu, göreve geldiği günden bugüne kenti doğru tanıtabilmek için çaba gösterdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Tanıtımını yaptığımız İki Gözüm Diyarbakır platformu şu anda dünyadaki meşhur sosyal medya platformları gibi bir platform. Bu platform, dünyada ilk defa bir şehrin platformu olarak Diyarbakır'da. Diyarbakır'da yaşayan, kenti gezmeye, görmeye gelen veya fotoğraf meraklısı binlerce gözün gördüğü ve fotoğrafladığı güzellikleri paylaşma imkanı veriyor platform. Diyoruz ki gel, gör, hisset, çek ve paylaş."

Platforma sosyal medya hesapları gibi üye olunduğunu, daha sonra fotoğraf paylaşılmaya başlandığını belirten Karaloğlu, platformda interaktif etkileşim bulunduğunu, fotoğraflara beğeni, puan ve yorum yapılabildiğini bildirdi.

Yarışma 30 Eylül 2022'ye kadar devam edecek

Karaloğlu, platformda paylaşılan fotoğraflar ile farklı kategorilerde yarışmalar yapacaklarını belirterek, 30 Eylül 2022'ye kadar yarışmanın devam edeceğini, dereceye girenlere ödüller verileceğini kaydetti.

Jüri ile fotoğraflar arasından sergiler oluşturduklarını dile getiren Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'ı seviyorsak güzelliklerini de örtmeden hep birlikte insanlıkla paylaşmamız lazım. Bu platformdan çok şey bekliyoruz. Test süresince beklediğimizden çok ilgi gördü. Şu anda sitenin 1500'e yakın abonesi var ve 7 bin fotoğraf paylaşılmış. Tarih, kültür, sosyal yaşam gibi her türlü insani faaliyetlerle ilgili fotoğrafları görme şansınız var. Bu şehirde ne varsa platformda da o olacak."

Diyarbakır halkının bu platformu sahiplenmesi gerektiğini ifade eden Karaloğlu, bu platformun kenti tanıtma anlamında yaptıkları faaliyetlerin bir aşaması olduğunu, tanıtım çalışmalarının süreceğini bildirdi.

"Diyarbakır'ın geleceği bugünden iyi olacak"

Diyarbakırlılardan platform ile kentteki huzur ve güvene sahip çıkmalarını isteyen Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ayının sonuna kadar Diyarbakır'daki otellerde yer bulmak mümkün değil. Diyarbakır'ın geleceği parlak. Anahtar, şu anda kentte yakaladığımız huzur ve güveni devam ettirmek. Bunu devam ettirdiğimiz sürece Diyarbakır'ın geleceği bugünden iyi olacak. Diyarbakır sadece kendini değil çevresindeki şehirleri de kalkındıracak potansiyeli olan bir şehir. Her gün en az iki yatırımcı ile konuşuyorum. Sayıları her geçen gün artıyor. Devlet, terörün şiddet yapma gücünü kırdı. Terörün kamuoyu yapma gücünü ancak halkla kırarız, halkın huzur ve güvene sahip çıkması lazım. Sahip çıktığında göreceksiniz ki Diyarbakır bugün konuştuğumuz şehirlerin çok çok ötesine geçecek her bakımdan."

Vali Karaloğlu, konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekerek platforma ekledi. Daha sonra Karaloğlu, sergilenmeye değer bulunan fotoğrafları belirleyen Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'in de aralarında olduğu jüri üyeleri ve fotoğrafı sergilenmeye hak kazananlara teşekkür belgesi verdi.