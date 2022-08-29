Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

29.08.2022 00:13
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DİYARBAKIR'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürerken, polis olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kocaelispor Kırklarelispor maçının ardından Kocaelispor Kırklarelispor maçının ardından
Kaynak: DHA

Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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