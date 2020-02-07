Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı

21 dakika önce

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Mahallenin savaş alanına döndüğü olayda birçok eve kurşun isabet etti.

Olay, Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Silah ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çatışmanın yaşandığı sokağı giriş çıkışa kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri boş kovanları tespit etmek için çalışma başlattı. Mahallede bulunan birçok eve kurşun isabet ederken olay yerinde bulunan boş kovanların çokluğu dikkat çekti. Kavgaya karışan 4 kişi silahları ile birlikte gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(Aydın Yorat - Hasan Dayan/İHA)

Yeniköy Mahallesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:35 Kaynak: İHA
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