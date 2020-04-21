Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da iki grup arasında sopalı, bıçaklı kavga: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da iki grup arasında sopalı, bıçaklı kavga: 2'si ağır 3 yaralı
25 dakika önce
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Silvan köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlı ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken güvenlik güçleri kavgayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Polis kavgaya karışan şahısları gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Öte yandan olay yerinde araçlarda maddi hasar ve kan izleri görüldü. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:03 Kaynak: İHA
Son Dakika Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu