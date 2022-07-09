DİYARBAKIR'DA İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI, BIÇAKLI, SİLAHLI KAVGA: 7 YARALI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI, BIÇAKLI, SİLAHLI KAVGA: 7 YARALI

09.07.2022 00:08

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Son dakika haber | Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haber | Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI, BIÇAKLI, SİLAHLI KAVGA: 7 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI, BIÇAKLI, SİLAHLI KAVGA: 7 YARALI - Son Dakika
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