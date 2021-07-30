Diyarbakır'da iki günde 3.2 kilometre enerji nakil hattı döşendi

Dicle Elektrik, Diyarbakır'da elektrik faturasını düzenli ödeyen tarımsal sulama abonelerinin enerji talebini karşılamak amacıyla 2 günde 3.2 kilometrelik enerji nakil hattı döşedi.

Dicle Elektrik Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarımsal sulama abonelerinden gelen talep üzerine 2 günde 3.2 kilometre enerji iletim hattı döşeyerek rekor hızda gerçekleştirilen bir altyapı yatırımına imza attı. Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü, Çınar'a bağlı Tilver, Bayırkonak, Bulutçeker, Karabudak, Ağaçsever, Kırkağaç, Yazçiçeği, Köksalan, Avdalı, Yukarıortaviran, Ballıbaba, Pempeviran, Alancık, Muratçık, Bilmece ve Sürendal kırsal mahallelerindeki tarımsal sulama ve mesken abonelerinden gelen talep üzerine çalışma başlattı.

Yapılan planlamaların ardından bu mahallelerin enerji ihtiyacını gidermek üzere Kurban Bayramı'nın ilk ve ikinci günü 3 mühendis, 25 elektrik ustası, 3 iş makinesi ile 6 sepetli aracın görev aldığı çalışmalar sonucunda 40 direk dikilerek 3.2 kilometre iletim hattı tesis edildi. Gerek tarımsal sulama, gerekse mesken abonelerini rahatlatacak olan iletim hattı, bayramın ikinci günü gece yarısı devreye alındı.

"Önceliğimiz müşteri memnuniyeti"

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, önceliklerinin müşterilerin memnuiyeti olduğunu kaydetti. Yaka, "Abonelerimizin enerji ihtiyacını, kaliteyi de gözeterek en hızlı şekilde gidermek için çalışıyoruz. Bu kadar kısa sürede böyle bir enerji hattını tesis ederek devreye almak gerçekten kolay değil. Böylesine zorlu bir işi üstelik de bayram tatillerinden feragat ederek gerçekleştiren AOB ekiplerimize bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Önceliğimizin müşteri memnuniyeti olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

Çalışmalar sırasında kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yanı sıra başta Ağaçsever, Yazçiçeği ve Avdalı olmak üzere çok sayıda mahalle muhtarı çalışmaları yerinde ilgiyle izleyerek ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, Dicle Elektrik tarafından hizmet bölgesinde son 7 yılda 4 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirildi. Ayrıca 2021 yılı içinde 1.4 milyar lirayla yıllık bazda rekor yatırımın tamamlanması planlanıyor. - DİYARBAKIR