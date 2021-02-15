- Diyarbakır'da iki gurup arasında silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

- Diyarbakır'da iki gurup arasında silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 AFM 203 plakalı otomobilde bulunan iki kişi aralarında husumet olan bir gurupla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Araçta bulunan 2 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı. Uzun süren çatışmayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken bir kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaçan şahısların yakalanması için güvenlik güçleri olay yerinde çalışma yaparken araca isabet edilen kurşun noktaları da görüldü.