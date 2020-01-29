Diyarbakır'da iki katlı bina boşaltıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da iki katlı bina boşaltıldı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan iki katlı bina boşaltıldı.

Diyarbakır'da iki katlı bina boşaltıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan iki katlı bina boşaltıldı.

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetin ardından Bağlar ilçesinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Eski yapıların bulunduğu Fatih, Şeyh Şamil, Kaynartepe, 5 Nisan ve Muradiye mahallelerinde Bağlar Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede yıkılma tehlikesi olduğu tespit edilen 2 katlı bina tahliye edildi.

Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü görevlisi Fırat Kılıç, vatandaşların binadaki çatlakların kendilerine zaman kaybetmeden bildirilmesi gerektiğini belirtti.

30'a yakın binada hasar oluştuğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Bizi sevindiren durum çökme,can kaybı ve yaralanma olmamasıdır. Eski Bağlar olarak bildiğimiz bölgemizde yapıların çoğu mühendislik hizmetinden yoksun olduğu için ciddi tehlike arz ediyor. Deprem sonrası bize gelen ihbarları değerlendirdik, 30'a yakın hasarlı yapı tespit ettik. Bunlarla ilgili hasar tespitlerini Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne iletiyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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