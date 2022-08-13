Silah tutukluk yapınca dipçiğiyle birbirini vurdular: 2 yaralı, 1 gözaltı

Diyarbakır'da iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahın çekilmesiyle alevlendi. Taraflardan biri ateşlediği silah tutukluk yapınca dipçiğiyle birbirine saldırdı. Olayda 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ali Emri 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında plazada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahın çekilmesiyle ortalığı alevlendirdi. Taraflardan birinin ateşlediği silah tutukluk yapınca dipçiğiyle saldırıp birbirlerini darp etmeye başladılar. Olayda 2 kişi yaralandı. Bağırma seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı.

Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR