Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı

54 dakika önce

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 YT 5697 plakalı otomobil ile 21 FH 050 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından tek taraflı trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Diyarbakır, Kayapınar, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı
Teslim olan terörist: Kız arkadaşım beni kandırıp dağa çıkardı, kendisi gelmedi ABD ile ortak 7'nci hava devriyesi gerçekleşti Otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 22:37:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]