Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:27 Kaynak: İHA
'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır- Silvan
karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Silvan karayolu Lice
yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 AN 444 plakalı otomobil 34 TG 8326 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 72 AN 444 plakalı otomobil refüje çarparak durabildi. Araçlarda bulunan 8 kişiden 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
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