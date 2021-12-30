Diyarbakır'da iki otomobilde ruhsatsız 50 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda iki otomobilde ruhsatsız 50 tabanca bulundu, 6 şüpheli yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

Ekipler tarafından şüpheli görülen iki otomobilin sürücüsüne "Dur" ihtarında bulunuldu.

İhtara uymayan sürücüler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçlarda yapılan aramada gizli bölmelerde ruhsatsız 50 tabanca ve şarjörler ele geçirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.