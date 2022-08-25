Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

25.08.2022 23:50
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da iki şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kişi arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taraflardan birinin silahı çekmesiyle kavgaya dönüştü. 7 el ateş eden şahıs, tartıştığı R.K. isimli kişiyi bacağından vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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