Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da İki Teröristin Öldürülmesi

Diyarbakır'da İki Teröristin Öldürülmesi

2 saat önce

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 5 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da İki Teröristin Öldürülmesi, System.String[]
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 5 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar köyü kırsalında önceki gün düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından bölgede başlatılan çalışmalarda, teröre yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcının haklarında tutuklama istediği zanlılar, mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Kocaköy, Diyarbakır, 3. Sayfa
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