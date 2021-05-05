Diyarbakır'da iki tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Bingöl kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 21 ABU 966 ve 27 ACR 978 plakalı iki tır, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 85. kilometresinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Lice ve Hani'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

Diyarbakır, Bingöl, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da iki tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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