Diyarbakır'da iki tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır- Bingöl kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 21 ABU 966 ve 27 ACR 978 plakalı iki tır, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 85. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Lice ve Hani'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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