Diyarbakır'da iki yıldır araması olan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da iki yıldır araması olan cinayet zanlısı yakalandı

10.03.2022 16:30
Diyarbakır'da iki yıldır araması olan cinayet zanlısı yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan iki yıldır araması olan M.O'yu yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan iki yıldır araması olan M.O'yu yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda "Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan iki 2 yıldır araması olan M.O., Ergani ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı Ankara'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 7 kişi yakalandı Ankara'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 7 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da iki yıldır araması olan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:21 Isparta'da bir tır 7 araca çarptı! Annesini kaybeden adam sinir krizi geçirdi
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:39:59. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da iki yıldır araması olan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement