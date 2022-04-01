Diyarbakır'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

01.04.2022 11:58
Diyarbakır'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için zararlı vektörlere karşı ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için zararlı vektörlere karşı ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve akrep gibi zararlı popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması için çalışmalarına devam ediyor.

Sahada 312 personel, 60 araç ile 4 mevsim çalışan ekipler, sivrisinek larvalarına karşı, zararlının biyolojik yaşam evreleri göz önünde bulundurularak üreme alanları olan havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlıklar, bataklıklar, fosseptikler ve bodrumlarda ilaçlama yapıyor.

Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ilaçları kullanan ekipler, bu sayede vektörlerden ve zararlılardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma, şark çıbanı hastalıkların ve zehirlenmelerin önüne geçiyor.

İlaçlama birimi ayrıca karasinek larvalarına karşı hayvan gübrelerinin biriktiği alanlar, ahırlar, organik atıkların toplandığı ve biriktiği yerler, çöplükler, çöp konteynırları, çöp aktarma istasyonlarında düzenli kontroller gerçekleştiriyor.

Ayrıca, vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için mezarlıklarda yabani ot ilaçlama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim (Ortodoks) mezarlığı başta olmak üzere kentte bulunan 19 mezarlıkta 27 ekibin katılımıyla çalışma gerçekleştirdi.

Mezarlıklarda temizleme çalışması yapan ekipler, özellikle mevsimsel olarak büyüyen ve haşerelerin üremesine yardımcı olan yabani otların büyümemesi için ilaçlama yaptı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ailelere nakdi destek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ailelere nakdi destek Düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler yakalandı Düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler yakalandı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:11:52. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement