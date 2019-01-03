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Diyarbakır'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne Eyp ile Saldırı

14 dakika önce

Diyarbakır'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne EYP ile saldırıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde yüzleri maskeli bir grup tarafından 4 farklı noktaya El Yapımı Patlayıcı ile saldırı yapıldı.

Diyarbakır'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne EYP ile saldırı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde yüzleri maskeli bir grup tarafından 4 farklı noktaya El Yapımı Patlayıcı ile saldırı yapıldı. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde bulunan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et Balık Kurumu ve Şehitlik Caddesi üzerine yüzleri maskeli 16-17 yaşlarında bir grup tarafından EYP ile saldırı yapıldı. Olayda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şehitlik Caddesindeki patlamanın sonucunda bir vatandaş gözüne isabet eden taş ile hafif yaralandı.
Olay, Yenişehir İlçesinde 4 faklı noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yüzleri maskeli bir grup, hazırladıkları EYP'yi Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et Balık Kurumu ve Şehitlik Caddesine attı. EYP büyük bir gürültüyle patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan ekipler olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Olay esnasında Şehitlik Caddesi üzerinde geçen bir vatandaş patlamanın etkisiyle gözüne seken taş sonucu hafif yaralandı. İsmi belirlenemeyen yaralı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, 3. Sayfa
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