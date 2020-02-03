Diyarbakır'da

Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenen "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi" Diyarbakırlıların ziyaretine açıldı.

Bağımsızlık mücadelesinin 100. yıl kutlamaları, yurt içi ve dışında yapılan çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcının atıldığı ve tüm dünyaya örnek olan Milli Mücadele'nin 100. yılında, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğrafların sanatla buluştuğu "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi", yurt içinde ve dışında sergileniyor.

Bugüne kadar yurt dışında Fransa, Almanya, Makedonya, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; yurt içinde ise İstanbul, Samsun, Amasya, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta açılan sergi, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'ndeki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Diyarbakırlılarla buluştu.

Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, Diyarbakır Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şükrü Dursun ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman İlge, açılışını gerçekleştirdikleri sergiyi öğrencilerle gezdi.

İpekdal, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, gezici resim sergisinin yurt içi ve dışında 20 noktada vatandaşların beğenisine sunulacağını, serginin, milli mücadelenin hangi şartlar altında başladığını ve zaferle neticelendiğini ortaya koyduğunu aktardı.

"Sergide göreceğiniz fotoğrafların hemen hemen tamamı, Genelkurmay Başkanlığı arşivinden ilk kez çıkarılmış ve sosyal ortamlarda bulunamayacak fotoğraflar." diyen İpekdal, "Bu özelliğinden dolayı da ilgi çekiyor. Şu an Türkiye'de 7. noktada sergileniyor. Milli Mücadele şehri Samsun'dan, sahabeler şehri ve Doğu'nun başkenti olan Diyarbakır'a selamlar getirdik." ifadelerini kullandı.

İpekdal, kentteki ilgiden memnun olduklarını, çocukların sergiye ilgisinin görülmeye değer olduğunu kaydetti.

Yurt içinde bir sonraki duraklarının Erzurum olacağını bildiren İpekdal, "100. yılı, Milli Mücadele'yi ve birlik ruhunu vatandaşlarımıza anlatacağımıza inanıyoruz. Bu konuda katkımızın olduğunu görmek bizleri mutlu hissettirecektir." dedi.

İpekdal; Arnavutluk, Belçika, Almanya ve Hollanda'da gösterilen serginin bu yıl 10 ülke ile tamamlanacağını aktardı.

Toplam 63 eserden oluşan karma sergide, Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü öğretim elemanları ve Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) üyesi yerel sanatçıların çalışmaları yer alıyor.

Sergi 7 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.