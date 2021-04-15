Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı - Son Dakika

Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı

15.04.2021 18:11

Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı Vali Münir Karaloğlu: "2023 yılı sonuna kadar 40 bin kabuklu meyve ağacını aşılamayı hedefliyoruz" Bu yılın sert kabuklu meyve yılı olarak ilan edildiği Diyarbakır'da ilk defa kestane ağacı aşılandı.

Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı

Vali Münir Karaloğlu: "2023 yılı sonuna kadar 40 bin kabuklu meyve ağacını aşılamayı hedefliyoruz"

DİYARBAKIR - Bu yılın sert kabuklu meyve yılı olarak ilan edildiği Diyarbakır'da ilk defa kestane ağacı aşılandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'da ilk defa kestane ağacı aşıladık. 2023 ılı sonuna kadar 40 bin kabuklu meyve ağacı aşılamayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarım teşkilatımızın yapmış olduğu faaliyet ve hizmetlere biz de kırsaldaki vatandaşlarımızın gelirini artıracak, işini kolaylaştıracak destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır - Elazığ yolu üzerinde kurulan kabuklu meyve ağacı bahçesinde kabuklu meyve ağacı aşılama programına katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ağaçların olduğu bahçede incelemede bulunarak ceviz ağacını kendi eliyle aşıladı. Yapılan aşılama sırasında Vali Karaloğlu, bahçede bulunana yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Ceviz ağacını aşılayan Vali Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının önderliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve GAB ortaklığında 2021 yılını sert kabuklu meyveler yılı olarak ilan ettiklerini belirterek, "16 milyon liralık bir proje ile özellikle Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde arazisi daha müsait olan bölgelerde ceviz, badem ve fıstık 3 sert kabuklu meyve ile ilgili vatandaşlarımıza destek vermeye ve yeni kapama bahçeler oluşturma noktasında çalışma başlatmıştık" diye konuştu.

"10 bin ceviz, 28 bin fıstık ağacı aşılanacak"

2023 yılına kadar 40 bin dönümlük sert kabuklu meyve bahçelerini oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Vali Karaloğlu, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak 10 bin ceviz aşılık bir ihale yapmıştık ve bugün ceviz aşılama günün son günü olduğu için ceviz aşılama işlemini tamamladık. Mevsimi geldiğinde bu yıl 28 bin fıstık aşısı da yapacağız ve yine Diyarbakır'da ilk defa kestane aşısı da bu yıl yapmış olacağız. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde tespit edilen kestane ağacından alınan kalemle Diyarbakır'da kestane aşısı da yapacağız. Bölgemizde inşallah 2023 yılına geldiğimizde 40 bin dönümlük sert kabuklu meyve bahçelerimizin oluşturmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kırsaldaki vatandaşlarımızın gelirini artırmaya devam edeceğiz"

Sadece sert kabuklu meyvelerde değil, kırsalda vatandaşların gelirini artıracak birçok faaliyete Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak imza atıklarını dile getiren Vali Karaloğlu, "Vatandaşlarımıza badem bahçelerinden badem soyma makinasından badem silkeleme makinesine, sürüsü olan vatandaşlarımıza koyun kırkma makinesinden hayvan sağma makinesine kadar ve arıcılık yapan vatandaşlarımıza arıcılık malzemesine kadar Büyükşehir Belediyesi olarak birçok faaliyetimiz var. Tarım teşkilatımızın yapmış olduğu faaliyet ve hizmetlere bizde kırsaldaki vatandaşlarımızın gelirini artıracak, işini kolaylaştıracak destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından sert kabuklu meyve ağaçların aşılanmasına geçildi.

Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı
Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı
Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı
Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı - Son Dakika


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