Diyarbakır'da "İnovasyon Üzerine Konuşmalar" Konferansı

Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesince "İnovasyon Üzerine Konuşmalar" konulu konferans düzenlendi.

Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesince "İnovasyon Üzerine Konuşmalar" konulu konferans düzenlendi.



Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa, DÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Hamit Kavak, DÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynel Fuat Toprak, DÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Şimşek, MMG Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şen, MMG Genel İstişare Kurulu Başkanı Osman Arı, MMG Genel Sekreter Mehmet Coşkun, Eski YÖK üyesi Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, MMG Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, mimar ve mühendisler ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.



Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay, yaptığı konuşmada yaşamanın bir problem çözme süreci olduğunu söyledi.



Felsefeci Karl Popper'ın bütün karmaşık problemlerin basit ve kestirme bir çözümü olduğunu ve o çözümün yanlış olduğunu ifade ettiğini belirterek, "İnsana özgü yaşamaya 'hayat' deniliyor. Hayat dahi bir problem çözme sürecidir." dedi.



"İnovasyon" kavramının "rekabet" sözcüğü ile kullanıldığını aktaran Günay, şöyle devam etti:



"İnovasyon, içeriği sürekli değişen bir terim. İnovasyon ile rekabet sözcüğünü de sıkça kullanırız. Rekabet ortamı, çatışmaya ve beraberinde çeşitli zararlı sonuçlara yol açabilen bir ortamdır. Rekabet gücünü açıklarken inovasyon kapasitesinden bahsetmek zorundayız. Çünkü günümüzde bir ülkenin gücü inovasyon ile görünür olmuştur. İş hayatında başarılı olabilmek için farklılaşmak gerekir. Farklılaşma sizi diğerlerinden ayırır. Farkları tolere değil, teşvik etmeliyiz. Yanlış yapmak takdir görmelidir."



MMG Diyarbakır Şube Başkanı Çelebi de gelişmiş ülkelerin yatırım alanları ve eğitim politikaları incelendiğinde katma değeri yüksek bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarından süzülenin bilgi olduğunu ifade etti.



"Bugün bilginin ticarileşmesinin yani katma değeri yüksek ürün veya hizmete dönüşmesinin bilinen en önemli yolu inovasyondur." diyen Çelebi, şöyle konuştu:



"Meslektaşlarımıza, genç mimar-mühendisler ile adaylarına fırsatlara erişme, kendileri için kaynak oluşturma, yenilikçilik, risk alma, toplumsal değişim oluşturma konularında temel becerileri kazanmaları için bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin artırılması, 'girişimcilik ve inovasyon' konusunda bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılması, ilgili paydaş kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlayarak sektörde yeni inovatif girişimleri ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz."



DÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Toprak da bölge ve dünya için mühendislik alanında önemli rol oynayan El Cezeri'nin hayatının okunması ve projelerinin üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.



MMG Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şen ve MMG Genel İstişare Kurulu Başkanı Osman Arı da konferansta birer konuşma yaptı.



MMG Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, etkinliğe katılımından dolayı Prof. Dr. Durmuş Günay'a plaket takdim etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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