Diyarbakır'da inşaatı devam eden caminin avlusunda yangın - Son Dakika

DİYARBAKIR'da inşaatı devam eden Merkez Camii'nin avlusunda bulunan konteynerde yangın çıktı. Konteynerin bitişiğindeki tek katlı boş binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Büyükalp Caddesi ile Elazığ Bulvarı'nın kesiştiği noktada inşaatı devam eden Merkez Camii'nin bahçesindeki konteynerde meydana geldi. İşçilerin kıyafet değiştirmek amacıyla kullandığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, konteynerin bitişiğindeki tek katlı boş bir yapının çatısına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.