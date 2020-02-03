Diyarbakır'da inşaatta çökme: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da inşaatta çökme: 2 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da inşaatta çökme: 2 yaralı

16 dakika önce

DİYARBAKIR'da bir inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Diyarbakır'da inşaatta çökme: 2 yaralı, System.String[]

DİYARBAKIR'da bir inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki bir inşaatta meydana geldi. İşçiler çalıştığı sırada inşaatın birinci katında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 2 işçi demir ve kalasların altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevleri, enkaz altından çıkarılan 2 işçiyi yaptıkları müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Diyarbakır, Şanlıurfa, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:08 Kaynak: DHA
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