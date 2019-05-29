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Diyarbakır'da inşaatta göçük: 2'si ağır 3 işçi yaralı

37 dakika önce

Diyarbakır'da bir inşatta meydana gelen göçükte 2'si ağır 3 işçi yaralandı.

Diyarbakır'da inşaatta göçük: 2'si ağır 3 işçi yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da bir inşatta meydana gelen göçükte 2'si ağır 3 işçi yaralandı. Göçük anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi 50 Metrelik Yol civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın ikinci katının kaldırılması için beton dökme işlemi başlatıldı. Bu sırada aşırı yükten dolayı inşaatta göçük meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu göçükte kalan 3 işçi kurtarıldı. Kurtarılan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi ve Eğitim Araştırma hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır öğrenildi.

Öte yandan, inşaat sahipleri olay yerini çekmek isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:41 Kaynak: İHA
Kayapınar, Diyarbakır, İşçi, 3. Sayfa
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