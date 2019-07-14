Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da inşaattan düşen iki işçiden biri öldü
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Diyarbakır'da inşaattan düşen iki işçiden biri öldü

3 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde okul inşaatından düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Diyarbakır'da inşaattan düşen iki işçiden biri öldü, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde okul inşaatından düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı süren Kulp Anadolu Lisesi inşaatının çatı katında çalışan Genco Çiçek (53) ve Hicabi Gül (33), dengelerini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Çiçek ve Gül, işçiler tarafından Kulp Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralılardan Gül müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ağır yaralı Çiçek ise hava ambulansıyla Diyarbakır'a sevk edildi.
Diyarbakır, Kulp, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:37 Kaynak: AA
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