Diyarbakır'da inşaattan düşen iki işçiden biri öldü
3 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde okul inşaatından düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:37 Kaynak: AA
'ın Kulp
ilçesinde okul inşaatından düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal
Mahallesi'nde yapımı süren Kulp Anadolu Lisesi
inşaatının çatı katında çalışan Genco Çiçek (53) ve Hicabi Gül (33), dengelerini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Çiçek ve Gül, işçiler tarafından Kulp Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralılardan Gül müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ağır yaralı Çiçek ise hava ambulansıyla Diyarbakır'a sevk edildi.
75'lik cani 70 yaşındaki kardeşini camide namaz kılarken öldürdü Polis boğazı kesilip, evi yakılan Çinli kadının katil zanlısını 'PUBG' şapkasından buldu Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, trafik kazasında hayatını kaybetti Son Dakika! Yolcu minübüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var