Malabadi köprüsüne çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kız hem şantaja hem cinsel istismara uğramış - Son Dakika
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Malabadi köprüsüne çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kız hem şantaja hem cinsel istismara uğramış

19.06.2023 11:59

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Malabadi Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan 17 yaşındaki kız, ifadesinde liseden arkadaşının cinsel istismar, tehdit ve şantajına maruz kaldığını iddia edince, şüpheli Faysal A. gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Faysal A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde cumartesi günü Malabadi Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan ve çevredekiler tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Ş.İ. adlı kız, ifadesinde 1 yıldır liseden arkadaşının cinsel istismar, tehdit ve şantajına maruz kaldığını iddia edince, şüpheli Faysal A. (19) gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Faysal A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lisedeki Arkadaşının Cinsel İstismarına Maruz Kalan Kız İntihar Girişiminde Bulundu

1 YIL KABUSU YAŞATMIŞ

Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan lise 4'üncü sınıf öğrencisi Ş.İ., cumartesi günü kırsal Malabadi Mahallesi'nde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ş.İ., çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından Ş.İ. ifadesinde yaklaşık 1 yıldır liseden arkadaşı Faysal A.'nın cinsel istismar, tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını iddia etti.

Lisedeki Arkadaşının Cinsel İstismarına Maruz Kalan Kız İntihar Girişiminde Bulundu

TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Faysal A. gözaltına alındı. Bütün suçlamaları reddeden Faysal A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece cinsel istismar, tehdit ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
  • Bayram erdogan: 1 yıldır acaba aklı nerdeydi de ailesine dememiş ki Cevap Yaz 2 27 Yayından Kaldır
  • Fethi Aydin: ATDIĞIM OY ADALETİ SAĞLASIN HER SECİM HAÇ ILE HİLAL DIYORUZ BU SADECE SECİMLERE ÖZGÜMÜ YOKSA.KUR-AN'A DAYALI MAHKEMELER KURULMALI. Cevap Yaz 22 23 Yayından Kaldır
  • Ahmet Bey: Maalesef liseli kızlarımızın da erkeklerinde akılları başın da değil çok kötü ergenlik yaşıyorlar kavgalar cinselikler en başta Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
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Malabadi Köprüsü, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malabadi köprüsüne çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kız hem şantaja hem cinsel istismara uğramış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malabadi köprüsüne çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kız hem şantaja hem cinsel istismara uğramış - Son Dakika
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