Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar

12 dakika önce

Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılarDİYARBAKIR - Diyarbakır'da psikolojik tedavi gören bir şahıs, yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da psikolojik tedavi gören bir şahıs, yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis müdürünün iknasıyla şahıs ikna edilerek aşağı indirilirken, çevrede toplananların olayı cep telefonu ile sosyal medyada canlı yayınlaması dikkat çekti.

Kayapınar ilçesi Kaypınar Caddesi'nde, psikolojik sorunları bulunan ve aklı dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Hasan İ., araçlara yön gösteren tabelanın üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Hasan İ., 1 saat boyunca polis müdürünün iknası sonucundan, yön tabelasından aşağı indirilerek ambulansa bindirilirken, çevredekilerin intihar girişimini cep telefonu ile canlı yayınlaması dikkat çekti.

Hasan İ., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(

Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar
22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kaza güvenlik kamerasına yansıdı Akli dengesi yerinde olmayan adam, önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 23:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]