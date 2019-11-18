Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri bir araya geldi
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri bir araya geldi - Son Dakika

Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri bir araya geldi

6 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır artık sadece üreten değil, ürettiğini son ürüne dönüştüren ve marka haline getiren bir şehir olmak mecburiyetinde.

Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri bir araya geldi, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır artık sadece üreten değil, ürettiğini son ürüne dönüştüren ve marka haline getiren bir şehir olmak mecburiyetinde." dedi.

Vali Güzeloğlu, kentte faaliyet gösteren iş insanlarının katılımıyla Diyarbakır Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, Diyarbakır'ın, tarihi, birikimi, zenginliği ve derinliği ile bölgede öne çıkacak bir kent olduğunu vurguladı.

Yıllardır ötelenmiş, ertelenmiş meseleleri çözüme kavuşturarak aşmayı ve Diyarbakır halkına hak ettiği hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Güzeloğlu, "Bizler kenti yönetenler, her düzeyde bu şehrin gelişmesine katkı verenler, tam da bu noktada bir buluşma, kucaklaşma, bir araya gelerek kent için her alanda en iyisini gerçekleştirme niyeti ve gayreti içerisinde olmalıyız." dedi.

Diyarbakır Ticaret Borsasının, Diyarbakır'ı geleceğe taşıma ve kalkınma yolunda en önemli kurumsal yapılardan biri olduğunu dile getiren Güzeloğlu, "Diyarbakır, tarımsal üretimde hemen hemen her alanda üretimiyle Türkiye'de iddiası olan bir büyük şehir. Çoğu üründe doğrudan fiyat belirleme ve pazar alanını etkileme zenginliğine sahip ama bizim iddiamız da şu; Diyarbakır artık sadece üreten değil, ürettiğini son ürüne dönüştüren ve marka haline getiren bir şehir olmak mecburiyetinde." ifadelerini kullandı.

Bir şehrin bütün kalkınma dinamiklerinin aynı noktada ve potada buluşturulması ve doğru olan noktada yoğunlaşması gerektiğinin altını çizen Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Bir büyük zenginliğin adıdır Diyarbakır. Tarımın, ticaretin, ekonominin, bunun yanı sıra ilimin, irfanın, kültürün, edebin kentidir Diyarbakır. İşte bu Diyarbakır'ın yolculuğunu, gelişme ve kalkınma sürecini ihanet ve terör örgütü PKK ve onun uzantıları engelledi. Diyarbakır'ı her alanda bu zenginliğinden uzaklaştırmaya, kalkınma ve gelişmesinin önüne set olmaya, yapılacak her iyiliğin önünde durmaya sistematik bir ihanet aklıyla yıllardır hizmet ettiler."

Konuşmasının ardından katılımcılara sunum yapan Güzeloğlu, sorun ve önerileri dinledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubayın yargılanmasına başlandı Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 23:46:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]