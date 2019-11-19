Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri buluştu
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri buluştu - Son Dakika

Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri buluştu

7 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır, ne zaman bir kalkınma hamlesine girişmişse önü kesilmiş, bu kalkınmanın gerçekleşmesi engellenmiştir.

Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri buluştu, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır, ne zaman bir kalkınma hamlesine girişmişse önü kesilmiş, bu kalkınmanın gerçekleşmesi engellenmiştir." dedi.

"İş dünyası buluşmaları" programı kapsamında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya gelen Güzeloğlu, organize sanayi bölgelerinin gelişme ve kalkınma alanının önemli yerleri olduğunu söyledi.

Diyarbakır OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığını da yürüttüğünü hatırlatan Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın sadece önemli uluslararası alana açılım yapacak bölgeyi ve Türkiye'yi uluslararası pazarlara bağlayacak bir merkez olduğunun bilincindeyiz. Tarihten gelen jeostratejik önemi, üretim altyapısı ve tarihin her döneminde yetişmiş insan gücü ve girişimcilik niteliği Diyarbakır'ı öne çıkartan ve belirgin kılan özellikleridir." diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentin, ekonomik, sosyal ve her yönden kalkınmasının sağlanması, kaynaklarını bu hedefe doğru odaklayıp kullanması ve refah arttırıcı süreçlere katkı koyması gerektiğini belirten Güzeloğlu, şunları aktardı:

"Gerideki dönemlerde bölücü terör örgütü PKK'nın, onun uzantısı siyasal zihniyetlerin, bu kenti geri bıraktırmak, kalkınmasını engellemek, iş, AŞ ve istihdam konularının her noktada şüphesiz olumsuz bir düzeyde kalmasına dönük, bir ihanet aklı ve stratejisi olmuştur. Diyarbakır, ne zaman bir kalkınma hamlesine girişmişse önü kesilmiş, bu kalkınmanın gerçekleşmesi engellenmiştir. Büyük devlet yatırımlarından başlayarak, alt yapıya, baraj ve benzerlerine, sulama projelerine, öte yandan siz sanayicilerimizin yerel sermaye girişimlerine, bu ile dışarıdan gelecek yatırımcıların bu ilde bir yatırım yaparak bir sanayi girişimi yapmasına hep engel olunmuş, önü kesilmiş ve maalesef engellenmiştir."

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz
AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:16:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileri buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]