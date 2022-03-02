Diyarbakır'da "İş Fikirleri Sizden Yatırım Bizden" projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da "İş Fikirleri Sizden Yatırım Bizden" projesi tanıtıldı

02.03.2022 12:42
Diyarbakır'da "İş Fikirleri Sizden Yatırım Bizden" projesi tanıtıldı

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneğinin (DİSİDER) hayata geçirdiği "İş Fikirleri Sizden Yatırım Bizden" projesi iş fikirleri olan girişimcileri ile yatırımcıları bir araya getirecek.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneğinin (DİSİDER) hayata geçirdiği "İş Fikirleri Sizden Yatırım Bizden" projesi iş fikirleri olan girişimcileri ile yatırımcıları bir araya getirecek.

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, dernek olarak yeni iş fikri olan girişimcileri ve yatırımcıları buluşturacaklarını söyledi.

"Gerek alt yapısı gerek üst yapısıyla yatırıma hazır olan Diyarbakır sizleri bekliyor." ifadesini kullanan Akbaş, şöyle konuştu:

"İş fikirleri sizden yatırım bizden sloganıyla yeni bir proje başlatıyoruz. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun.

Projenin amacı iş kurma fikri olan ancak yeterli imkanlara sahip olamayan bireyleri, bu yeni iş fikirlerine destek vererek yatırımcılarla buluşturmak, hayallerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve ilimize yeni yatırımlar kazandırmaktır. Bir hayalin gerçekleşmesi neticesinde girişimcilerin önü açılacak, yeni yatırımların yapılmasına ve dolayısı ile istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır."

İş fikirlerinin Türkiye ve dünyanın her yerinden 30 Nisan 2022 tarihine kadar derneklerine iletilebileceğini aktaran Akbaş, iletilen fikirlerin her birinin kendi sektöründe başarılı üyelerinden oluşacak komisyon tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Dernek olarak yapılabilir olan proje sahiplerini ve yatırımcıları bir araya getirerek projelerin gerçekleşmesinin takipçisi olacaklarını dile getiren Akbaş, şunları kaydetti:

"Uygun görülen projelerin sahiplerine ulaşılarak fikirlerini daha detaylı anlatabilmeleri için yüz yüze görüşmeler yapılacaktır. Tarafımıza iletilen hiç bir proje ve iş fikri, gönderenin rızası olmadan komisyon dışından kimseyle paylaşılmayacaktır. Bu bağlamda dernek olarak ilimize ve ülkemize her yıl onlarca projeler kazandırmak istiyoruz. Güçlü üyeleri ve ekip ruhuyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İlimize ve ülkemize hizmet edeceğiz."

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İş Dünyası, Diyarbakır, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'İş Fikirleri Sizden Yatırım Bizden' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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