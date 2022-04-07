Diyarbakır'da iş hanındaki hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Diyarbakır'da iş hanındaki hırsızlık güvenlik kamerasında

07.04.2022 14:20
Diyarbakır'da iş hanındaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iş hanındaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iş hanındaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Sur ilçesi Balıkçılarbaşı semtindeki 33 iş yerinin bulunduğu iş hanına giren hırsızlar, kırdıkları çelik kasalar ve çekmecelerden para ve ziynet eşyası çalarak kaçtı.

İş hanına gelen ve hırsızlığı fark eden esnaf, durumu polise bildirdi.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Esnaf Serkan Gider, sabah iş yerini dağınık gördüğünü belirterek, ziynet eşyasının çalındığını söyledi.

Handaki tüm dükkanlara hırsızların girdiğini anlatan Gider, "Kar maskeli ve ellerinde eldivenlerle birkaç saat içinde 8 kasayı kırmışlar. Çatıdan girerek kameraların yerlerini değiştirmişler. Bir an önce hırsızların bulunmasını istiyoruz, mağduruz." dedi.

Selahattin Özaydın da hırsızların kasayı kırarak yaklaşık 25 bin lirayı çaldığını ve mağdur olduklarını belirterek, yakalanmalarını istediklerini anlattı.

İş hanının güvenlik kamerası kayıtlarında ellerinde demir çubuk ve çanta bulunan iki şüphelinin kar maskesi taktıkları ve güvenlik kamerasına zarar verdikleri görülüyor.

Diyarbakır'da iş hanındaki hırsızlık güvenlik kamerasında
Diyarbakır'da iş hanındaki hırsızlık güvenlik kamerasında
Diyarbakır'da iş hanındaki hırsızlık güvenlik kamerasında
Diyarbakır'da iş hanındaki hırsızlık güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Diyarbakır, Polis, Esnaf, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da iş hanındaki hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika


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